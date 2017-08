MÚSICA Anitta promete lançar um novo clipe por mês a partir de setembro

A partir de setembro, Anitta lançará uma nova música por mês. A própria cantora fez o anúncio em um vídeo divulgado na rede social Instagram do blogueiro Hugo Gloss.

"Todo mês, uma tacada diferente", diz Anitta que, focada na carreira internacional, também repetiu a frase em espanhol e inglês. O vídeo está disponível em https://www.instagram.com/p/BYGl5kwA7ah/.

Durante o projeto "Xeque-Mate", todos as faixas serão lançadas junto com um clipe, assim como aconteceu com "Paradinha", o maior investimento de Anitta na carreira internacional até agora.

No último domingo (20), Anitta passou o dia no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, gravando o clipe do funk inédito "Vai, Malandra", parceria da carioca com Mc Zaac, DJ Yuri e o rapper americano Maejor.

Mas, de acordo com a assessoria da cantora, o vídeo dirigido pelo fotógrafo americano Terry Richardson será apenas mais uma das faixas do projeto, e não a primeira.

Anitta não deixou claro até quando durará a sua maratona de "xeque-mates". Ao "F5", da Folha de S.Paulo, a assessoria afirmou que ela "não pretende parar".