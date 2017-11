COMPROMISSO Anitta assina contrato de união

estável com Thiago Magalhães

Anitta decidiu formalizar seu relacionamento com o empresário Thiago Magalhães. A assessoria da cantora confirmou que os dois assinaram um contrato de união estável em um cartório do Rio de Janeiro.

Anitta assumiu o relacionamento com Thiago em julho, mas os dois estariam juntos desde junho.

Na próxima segunda-feira (20), Anitta lança, no Rio, mais uma música com clipe do projeto CheckMate. A nova faixa é a "Downtown", gravada na última semana em parceria com o J.Balvin. O cantor também estará presente no evento.