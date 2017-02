Rapidamente Angelina Jolie fala pela

primeira vez sobre sua separação

Depois de sua separação do ator Brad Pitt, que aconteceu em setembro do ano passado, Angelina Jolie decidiu falar rapidamente sobre o assunto durante uma entrevista exclusiva ao canal BBC.

Com a voz engasgada, ela disse:

"Não quero falar muito sobre isso, mas foi um momento muito difícil".

Aos 41 anos, a atriz contou que sua maior preocupação neste momento são os filhos Knox, Vivienne Marcheline, Shiloh, Maddox, Pax e Zahara.

"Muitas pessoas se encontram nessa situação também. Minha família inteira tem enfrentado esse momento complicado. Meu foco está nas minhas crianças, nossas crianças. Meu foco é achar a saída".

Como muitos casais civilizados fazem, Angelina falou que, mesmo separados, ela e Pitt são da mesma família.

"Nós somos e sempre seremos uma familia. Estou tentando achar o caminho para sermos mais fortes e próximos".

A entrevista continuou, sendo que o foco foi o documentário First They Killed My Father, um relato da vida real do genocídio do Khmer Vermelho através dos olhos de uma criança.

Ela disse que espera que o filme, que ela dirigiu, ajude os cambojanos a falar mais abertamente sobre o trauma da época.

Jolie, agora como enviada especial da agência de refugiados da ONU, visitou pela primeira vez o Camboja para a filmagem de 2001 Lara Croft: Tomb Raider, quando conheceu e adotou, tempos depois, seu filho, Maddox.

"Eu vim para este país e me apaixonei por seu povo e aprendi sua história, e ao fazê-lo aprendi, o quão pouco eu realmente sabia sobre o mundo", disse.