NADA DE TRABALHO Anfitriões recorrem a cozinheiras

em domicílio para ceia de Natal e festas

Uma ceia de Natal com um toque caseiro, mas sem que os anfitriões precisem passar horas no fogão preparando muitos pratos. O milagre, como dizem os clientes, só é possível graças ao trabalho das cozinheiras em domicílio.

Contratadas pela internet, as chefs arrancam elogios dos convidados com cardápios que vão do trivial ao mais requintado. As diárias variam: vão de R$ 300 a R$ 550, mas é raro alguém reclamar do preço já que elas preparam até sete pratos diferentes para uma única ocasião.

A maioria das profissionais deixa as receitas já prontas antes da festa, necessitando apenas descongelar na hora de servir.

Quem optar pela comodidade de ter a cozinheira durante toda a noite terá de desembolsar pelo menos R$ 1.000 pelo serviço.

"Já é o terceiro ou quarto ano que eu contrato o serviço para a ceia de Réveillon e foi uma escolha muito acertada. Eu não tenho nenhuma preocupação", conta a desenhista industrial Shirley Tregier, 55 anos.

Como tradicionalmente ela e família passam a virada do ano no litoral, os pratos são preparados com antecedência pela cozinheira Thelma Soldaini, 65 anos, e levados congelados.

Como o cardápio é variado, que vai do tradicional salpicão de frango até a chique vieira, a cozinheira Ana Lúcia dos Santos da Costa, 49 anos, resolveu montar a própria empresa de cozinha a domicílio há três anos, após dar adeus ao emprego fixo em uma casa de família.

Sem revelar quanto fatura por mês, ela se diz satisfeita como trabalho. Após passar três festas de Natal sem comemorar com a família, Ana se deu folga neste ano.

"Não vou trabalhar nos dias 24 e 25 pela primeira vez em três anos", conta ela, que já está com a agenda comprometida no Réveillon e no dia 1º de janeiro. "Eu faço questão de acompanhar todo o jantar para ter certeza de que não falta nada e todos os clientes estão satisfeitos. Já organizei festas para 20 pessoas, mas que chegaram 50. Tenho que estar lá para me certificar de que tudo está dando certo", diz Ana.

NÃO É SÓ NO NATAL

Não é só na ceia de Natal e de Réveillon que a professora universitária Ana Cláudia Camargo Gonçalves Germani, 39, tem o privilégio de se deliciar com os pratos preparados pela cozinheira Thelma Soldaini.

Desde janeiro, Ana contrata a profissional a cada 15 dias. A chef deixa pronto no freezer um cardápio suficiente de refeições para a família por duas semanas. "Eu tenho uma filha pequena e se não fosse a Thelma não iria conseguir arranjar tempo para enfrentar o fogão",diz a professora, que só tem o trabalho de escolher as receitas.

Até mesmo as idas ao supermercado são poupadas. "Eu escolho o cardápio, ela compra os ingredientes e eu só repasso o valor gasto."

Para garantir que o sabor e os nutrientes dos alimentos sejam mantidos, Thelma ensina aos clientes a forma correta de descongelar. "A comida pode ser guardada por 90 dias", diz.

CONFIANÇA

Há três anos, o advogado Mario Rolla, 45, descobriu o tempero da cozinheira Ana Lúcia dos Santos da Costa, 49, e desde então não largou mais.

Sempre que tem alguma festa ou evento em casa, só tem uma certeza: os convidados vão sair satisfeitos após comeremos pratos de Ana Lúcia. Foi assim na ceia de Natal do ano passado, quando recebeu um grupo com 30 pessoas, entre amigos e familiares.

"Ela é muito comprometida como trabalho. Como era um evento para um número maior de pessoas, ela veio na minha casa um dia antes e fez todo o pré-preparo dos alimentos e, no dia 24, ela fez os pratos", diz.

Neste ano, o advogado não vai passar o Natal e o Réveillon em casa. "Só por isso não vou comer os pratos dela", brinca.

Cliente fiel, o advogado já recorreu à profissional três vezes só neste ano para cuidar do cardápio de festas que realizou em casa. "Antes de conhecer a Ana, eu contratava um serviço de bufê,mas não é a mesma coisa. Ela tem é mais próxima com a gente e com os convidados e dá outro clima para a festa", conta.