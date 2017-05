CINEMA Ancine apoia inscrição de filmes no festival de Toronto A 42ª edição do evento acontece entre os dias 7 e 17 de setembro na cidade no Canadá

O Festival Internacional de Cinema de Toronto recebe inscrições para filmes brasileiros em três categorias internacionais: curtas-metragens (para obras com até 49 minutos de duração), longas-metragens de ficção e documentários em longa-metragem.

A 42ª edição do evento acontece entre os dias 7 e 17 de setembro na cidade de Toronto, no Canadá, e as inscrições vão até 2 de junho. O Festival é um dos eventos contemplados pelo Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais da Ancine. Filmes oficialmente selecionados para as mostras do evento poderão solicitar apoio financeiro do Programa e ajuda para a confecção e envio de cópias ao festival.

Podem participar filmes finalizados a partir de setembro do ano passado e que nunca tenham sido submetidos ao processo de inscrição do evento anteriormente. As inscrições devem ser feitas online, por meio da plataforma Withoutabox.



Para os curtas-metragens, a taxa de inscrição é de US$ 85. Já para os longas, o valor é de US$ 115. Os curtas devem ser disponibilizados via upload no próprio site, enquanto os longas devem ter cópia em DVD enviada para o endereço informado no regulamento. Em ambos os casos as produções devem conter legendas em inglês.