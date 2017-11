NOIVOS Aliança de Lexa e MC Guimê terá DNA deles em diamante de R$ 50 mil

Guilherme Aparecido Dantas, mais conhecido pelo nome artístico MC Guimê pediu em casamento a cantora e compositora Lexa, 22. A festa de noivado ostentação foi na casa do casal em Alphaville, bairro nobre do município de Barueri, na Grande São Paulo.

A festa de noivado aconteceu um dia antes de MC Guimê completar 25 anos. Com um vestido no estilo sereia, Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca usou uma tiara de brilhantes, avaliada em cerca de R$ 98 mil e brincos em torno de R$ 105 mil.

O rapper Emicida e sua mulher, Marina, serão padrinhos do casamento dos cantores. A cerimônia religiosa acontecerá no dia 22 de maio de 2018 no mosteiro de São Paulo, região central de São Paulo. Já a festa será no buffet Torres, em Indianópolis, na zona sul da capital paulista.

"São dois amigos que ficaram mais próximos com esse convite. São duas pessoas merecedoras. Um cara que eu amo e que acreditou na minha carreira, no meu trabalho e que me respeita de forma inigualável. Somos fãs desse casal", afirmou MC Guimê.

ALIANÇA COM DNA

Mãe de Lexa, a empresária Darlin Ferrattry presenteou o casal com as alianças, que estão sendo confeccionadas nos Estados Unidos. De acordo com os funkeiros, a aliança do casal terá um diamante, avaliado em cerca de R$ 50 mil cada uma.

Dentro do diamante haverá o DNA dos cantores, que foi colhido do cabelo deles e fabricado na Rússia. As alianças ficarão prontas somente dois antes da cerimônia. A joia foi encomendada para empresa Brilho Infinito.