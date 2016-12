CANTORA 'A tarefa de ser mãe é a mais difícil da minha vida', diz Shakira

A cantora colombiana Shakira afirmou nesta terça-feira (6) em São Paulo que a tarefa de ser mãe foi a mais difícil que já vivenciou, e confessou que conciliar a maternidade e com a carreira é um "desafio diário".

"Não sei como faço, imagino que, como todas as mulheres do mundo, ficamos loucas. É um desafio diário poder conciliar a vida de mulher profissional, a de mãe, ter tempo para mim e para os demais. É difícil, a tarefa de ser mãe é a mais difícil da minha vida", disse a colombiana durante o lançamento de seu novo perfume, Dance, no Brasil.

Em português, a artista confessou que estar com os dois filhos, Milan e Sasha, significa estar 100% em nível "mental" e "emocional" e que isso sempre é mais cansativo do que "36 horas seguidas de trabalho". Ela teve os dois filhos com o jogador de futebol Gerard Piqué, do Barcelona.

"Ser mãe é um trabalho muito lindo, o mais lindo do mundo, mas também o mais intenso", acrescentou a cantora.

Shakira disse ter se "reconectado" com o trabalho e que a relação com a música agora é "imediata", o que a permite lançar os singles antes de completar o álbum.

"Estou apaixonada pelas novas canções. Minha relação com a música mudou, é mais imediata", afirmou.