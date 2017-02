coisas para assistir A lista completa de séries

originais da Netflix para 2017

Para conseguir assistir a todo o conteúdo original, entre filmes e seriados, que a Netflix vai liberar em 2017, você precisaria de 41 dias. Sim. Serão mil horas de histórias novíssimas em folha.

Neste ano, além de episódios inéditos de séries renomadas como “House of Cards” e “Stranger Things“, a rede de streaming também terá seriados estreantes bastante esperados.

É o caso de “Dear White People”, que já tem dado o que falar, e de “GLOW”, produzida pela criadora de “Orange is the New Black“, Jenji Kohan.

De acordo com um levantamento do Business Insider, estas são as 28 séries originais que a Netflix vai lançar ao longo do ano. As datas exatas podem variar – mas elas costumam ser exatamente as mesmas no Brasil e nos Estados Unidos. Se organizar direitinho, todo mundo assiste tudo!

Novas temporadas

“Chef’s Table” – 3ª temporada – 17/02

“Love” – 2ª temporada – 10/03

“Grace and Frankie” – 3ª temporada – 24/03

“Sense8” – 2ª temporada – 05/05

“House of Cards” – 5ª temporada – 30/05

“Orange Is the New Black” – 5ª temporada – 09/06

“Lady Dynamite” – 2ª temporada

“Masters of None” – 2ª temporada

“Real Rob” – 2ª temporada

“Stranger Things” – 2ª temporada

Séries inéditas

“Ultimate Beastmaster” – 24/02

“Punho de Ferro” – 17/03

“Samurai Gourmet” – 17/03

“Ingovernable” – 24/03

“Bill Nye Saves the World” – 21/04

“Girlboss” – 23/04

“Dear White People” – 28/04

“Anne” – 12/05

“Atypical”

“Dark”

“Disjointed”

“Friends From College”

“GLOW”

“Gypsy”

“Kiss Me First”

“Watership Down”

“Wet Hot American Summer: Ten Years Later”

Remakes

“Queer Eye For The Straight Guy”

​TRAILER DA SÉRIE DEAR WHITE PEOPLE