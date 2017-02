CORREIO INFO WhatsApp mostrará aos seus amigos onde você está em tempo real

O WhatsApp deve ganhar um recurso que permite que usuários saibam onde seus contatos estão em tempo real. Chamada de Live Location Tracking (Rastreamento de localização ao vivo), a ferramenta faz parte de uma atualização na versão beta do serviço (2.16.399 no Android e 2.17.3.28 no iPhone).

De acordo com a conta WEBetaInfo no Twitter, conhecida por seus testes com o aplicativo, a ferramenta poderá ser usada para compartilhar trajetos em um grupo — não há menção sobre o envio da localização a apenas uma pessoa.

O Live Location Tracking virá desativado na configuração padrão. No entanto, os usuários poderão ativar o rastreamento de local em tempo real por um minuto, dois minutos, cinco minutos e até por um período ilimitado. Aparentemente, também é possível escolher quais pessoas poderão ver a localização.

Vale lembrar que o WhatsApp já tem uma ferramenta que permite que as pessoas compartilhem uma localização específica.

Como o recurso foi encontrado na versão beta do app, ele só pode ser usado por usuários selecionados. Ainda não há data para que a ferramenta fique disponível para todas as pessoas.