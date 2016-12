TECNOLOGIA WhatsApp deixará de funcionar em alguns smartphones. Veja quais

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp anunciou hoje que irá deixar de funcionar em alguns modelos de smartphones. Vale dizer que os modelos são todos bastante antigos. Entre eles estão aparelhos com Android, Windows Phone e até mesmo alguns modelos de iPhone.

Os modelos de smartphone são produtos mais antigos e que, em grande parte, caíram em desuso nos últimos anos.

Eles são:

iPhone 3GS ou qualquer um que use o sistema iOS 6, da Apple;

Smartphones Android usando as versões Eclair 2.1 ou Froyo 2.2;

Smartphones com Windows Phone 7.

Além disso, o WhatsApp já avisou aos usuários que em meados de 2017 o appnão funcionará em muitos outros produtos. Entre eles estarão smartphones com sistema BlackBerry OS e Black Berry 10, além de produtos com Symbian, que a Nokia usava em alguns telefones.

O plano inicial era que estes smartphones também perdessem suporte na virada de 2016 para 2017. O WhatsApp, no entanto, decidiu dar suporte por mais alguns meses. É improvável, no entanto, que isso não vá além de junho de 2017.