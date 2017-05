CAIU DE NOVO WhatsApp apresenta instabilidade por alguns minutos, dizem usuários

Oaplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira (17), segundo relatos nas redes sociais. Usuários reclamam que o aplicativo parou de funcionar.

Procurada pelo G1, a assessoria do WhatsApp no Brasil informou que está apurando o problema.

O site Down Detector, que agrega relatos sobre conexão de sites e aplicativos, mostra que as reclamações começaram a aparecer por volta das 13h. Um mapa feito pela página mostra que os problemas se concentram no Brasil e em países da Europa. (Confira o mapa a baixo)

INSTABILIDADE

Há duas semanas, internautas começaram a relatar que o mensageiro ficou offline por volta das 17h10 (de Brasília). Havia dificuldade para enviar e receber mensagens, e na internet os usuários ainda se perguntam por que o WhatsApp está fora do ar.

O site Outage Report, especializado em monitorar serviços online, também registrou um aumento repentino no número de reclamações a respeito do aplicativo. Normalmente há um relato por hora, mas na tarde de hoje aumentou para mais de 750.

A pane afetou a versão do WhatsApp para celulares Android, para iPhone e também para computadores. No entanto, outros sistemas, como o Windows Mobile, também podem ter passado por dificuldades para exibir as mensagens do aplicativo. O apagão foi verificado tanto na rede 4G/3G quanto no Wi-Fi.

Ao digitar e enviar uma mensagem, o aplicativo exibia somente um tick cinza, o que quer dizer que o conteúdo chegou aos servidores do WhatsApp. O segundo tick cinza indicaria que a mensagem chegou até o celular de destino. Por fim, os dois ticks azuis confirmariam que o destinatário recebeu e leu a mensagem.

MAIS USADO

Um levantamento feito em 2015 comprovou que o WhatsApp é o aplicativo mais usado do Brasil, com mais de 100 milhões de adeptos. Já no planeta, cerca de 1,2 bilhão de pessoas utilizam o programa, segundo um relatório divulgado hoje pelo Facebook.

O principal concorrente do mensageiro é o Telegram, mantido por um investidor russo radicado em Berlim, na Alemanha. O TechTudo listou cinco recursos que WhatsApp tem e que o principal rival fica devendo. Conheça também outras alternativas ao serviço.