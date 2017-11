Novidade Usuários poderão comprar

ingressos de shows pelo YouTube

A Google anunciou nesta semana uma parceria com a Ticketmaster para começar a exibir informações sobre shows junto a clipes musicais dos artistas no YouTube. Por meio dessa união, os usuários poderão ter acesso às próximas datas de turnês, horários e locais de apresentações, além, claro, de um link direto para a compra de ingressos.

A novidade, por enquanto disponível apenas para usuários dos Estados Unidos, aparece somente no aplicativo móvel da plataforma, tanto no iOS quanto no Android. Como não poderia deixar de ser, o recurso também se aproveita dos dados de geolocalização do usuário para dar mais destaque aos shows que vão acontecer nas proximidades.

Segundo a Google, trata-se de uma integração que já vinha sendo pensada há algum tempo, como uma forma de aproximar ainda mais os artistas e seus fãs por meio do YouTube. As informações aparecem nos vídeos oficiais, apenas, de forma a trazer confiabilidade para quem está acessando o link e, também, dando um caminho a mais de monetização para os músicos por meio da compra de ingressos.

A segurança, aliás, é um dos principais objetivos aqui e também o que levou a Google a experimentar a novidade por tanto tempo antes de colocá-la em prática. Ao fechar uma parceria com a Ticketmaster, a empresa garante a confiabilidade das informações passadas, bem como do processo de compra de ingressos, aliando-se a um dos maiores players globais desse mercado.

Essa presença mundial também vai permitir que o recurso se expanda para fora dos Estados Unidos. A companhia não deu uma data específica, mas afirmou que a integração estará presente em outros países no futuro próximo, de forma a garantir que os fãs internacionais de uma banda ou artista, ou, principalmente, aqueles que estão conhecendo-os agora, possam ficar sabendo de forma mais fácil sobre as próximas apresentações.