IDEIA DE CAMPO GRANDE Museu do Videogame entra

na disputa por prêmio criativo

O Museu do Videogame Itinerante (MVI) disputa a final do Prêmio Brasil Criativo com outros dois concorrentes, o MUD - Museu da Dança (São Paulo-SP) e o MuMan - Museu da Mantiqueira (São Bento do Sapucaí-SP). O vencedor será conhecido em 15 de dezembro, em São Paulo.

A proposta do acervo de Campo Grande é reunir 44 anos de história da evolução dos videogames, onde também é possível interagir com o que está exposto. Para quem gosta, não há como negar que essa é a melhor parte.

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) reconheceu o MVI, que já reuniu mais de 7 milhões de visitantes em 15 cidades, no período de 2015 e 2016. Ele existe desde 2011.

De dezenas de museus inscritos de todo o país, agora ficaram três: Museu do Videogame Itinerante (Campo Grande-MS), MUD - Museu da Dança (São Paulo-SP) e MuMan - Museu da Mantiqueira (São Bento do Sapucaí-SP). A escolha do vencedor será feita pelos próprios curadores do Prêmio Brasil Criativo. O vencedor será divulgado em uma cerimônia em no dia 15 de dezembro, em São Paulo.

Esse título que é buscado agora foi conquistado em 2014. “Quando ganhamos o prêmio há dois anos, o Museu do Videogame Itinerante era uma exposição que acontecia uma vez por ano em Campo Grande. Mesmo assim, conquistou os curadores do prêmio e também o público de todo o país. Depois do prêmio, o projeto tornou-se nacional", lembrou Cleidson Lima, criador e curador.

Neste ano, o projeto foi para o exterior e representou o Brasil no Encontro Mundial de Museus, na França, com outras exposições.

"Sem qualquer apoio governamental ou leis de incentivos, o museu, em geral, é contratado por grandes shoppings que se comprometem a realizar a exposição gratuitamente e aberta ao público. Depois que é montado na praça de eventos desses shoppings, a exposição mostra todo o seu potencial e resgata 44 anos de história com quase 300 consoles de videogames de todas as gerações", informou nota do MIV.

Ficam em exposição relíquias como o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

É possível também jogar nos consoles Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

O Prêmio Brasil Criativo é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e 3M, e conta com o apoio do IdeaFixa, do Catraca Livre, da Heineken, e do Itaú Cultural. A iniciativa é uma idealização e realização da ProjectHub, uma rede global, fundada no Brasil, para empreendedores criativos impactarem positivamente a vida das pessoas.

Detalhes do Museu do Videogame Itinerante podem ser vistos no site do projeto e na fanpage.