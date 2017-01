TECNOLOGIA Instagram lança modo de transmissão de vídeo ao vivo no Brasil

A função de transmissão ao vivo de vídeos do Instagram chega nesta terça-feira (17) aos usuários brasileiros. A novidade faz parte do “modo história”, incluído no app em agosto de 2016. A modalidade permitia até agora o compartilhamento de fotos e vídeos gravados, que ficavam no ar por 24 horas.

O Instagram Live tinha sido anunciado em novembro, mas fica disponível no país apenas agora. A rede social afirma que o modo deve chegar ao resto do mundo em breve.

Para iniciar uma transmissão, é preciso abrir a câmera do modo Stories e escolher a função "ao vivo" na barra abaixo do botão de gravar. O vídeo desaparecerá do aplicativo assim que for encerrado.