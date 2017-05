TECNOLOGIA Google apresenta Android O, novo sistema para smartphones; veja o que muda

O Google apresentou nesta quarta-feira (17) o Android O, nova versão do seu sistema operacional para dispositivos móveis. O novo Android consegue rodar dois aplicativos ao mesmo tempo na tela e vem com um sistema para proteger usuários de apps inseguros, além de uma ferramenta para otimizar a memória interna de celulares limitados. Os anúncios foram feitos durante o Google I/O, conferência para desenvolvedores da empresa.

O novo Android não teve seu nome oficial revelado, mas deve homenagear alguma guloseima, conforme a tradição. A primeira versão de teste do Android O já está disponível nesta quarta (17). Pela primeira vez, o Google acrescentou suporte a uma nova linguagem de programação, o Kotlin.

Segundo Dave Burke, vice-presidente do Google para Android, o sistema já funciona em dois bilhões de aparelhos, de smartphones, tablets e TVs a relógios e carros conectados. Os usuários de Android baixaram 82 bilhões de games e apps no último ano da loja Google Play.

Apps simultâneos

Se o Android Nougat possuía a capacidade de dividir de dividir a tela em duas, para ver dois apps ao mesmo tempo, o Android O permitirá que dois programas sejam executados ao mesmo tempo. Chamada de "Picture in Picture", essa função funciona assim: durante uma ligação pelo Duo, será possível rodar um vídeo do YouTube (a conversa ficará em tela cheia e o vídeo, em tamanho reduzido, no canto inferior direito).

Seleção de texto

O Android passará a usar inteligência artificial quando um usuário selecionar trechos de textos. Quando excertos forem selecionados, o sistema tentará compreender do que eles tratam, se é um número de telefone, um endereço ou um e-mail. Além de indicar as opções de costume, como "copiar", "cortar", "selecionar" e "pesquisar", o Android também vai sugerir uma ligação telefônica, caso o texto contenha um número de telefone, pesquisas no Mapas, se for um endereço, ou abrir o Gmail, se for um e-mail.

Segurança

O Android O também irá ganhar um sistema de segurança para a sua loja de conteúdos digitais. O Google Play Protect irá analisar, no ato do download, se um app coloca em risco a integridade do aparelho e os dados pessoais do usuário. Se isso acontecer, o app será removido da Google Play.

A adição dessa ferramenta ocorre porque as revisões de segurança para os apps criados para Android ocorre depois de eles serem oferecidos aos usuários. Isso é diferente do que a Apple faz, pois a dona do iPhone analisa o potencial malicioso de um programa enquanto o app passa pelo processo de validação para entrar na App Store.

Alguns apps consomem bateria ao rodar nos bastidores do sistema. Esse funcionamento será limitado.

Memória

Outra novidade anunciada é a inclusão do Android Go, um sistema que otimiza o uso da memória interna dos aparelhos para que os arquivos caibam mesmo com armazenamento limitado. Esse novo recurso, diz o Google, é voltado a países emergentes, em que, embora sejam os maiores de smartphones, a adoção de aparelhos potentes não é tão difundida.

O Android Go prevê o uso de apps repaginados para consumir menos memória e serão oferecidos por meio de uma outra versão da Google Play. Um exemplo dessa iniciativa, de certa forma precursor do Android Go, é o YouTube Go, que funciona na Índia. O app permite que smartphones armazenem vídeos do YouTube e os transfiram para outros celulares sem consumir dados.