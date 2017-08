Jogar on-line Após confusão, Sony confirma que 'Just Cause 3' estará de graça no PlayStation Plus

26 AGO 2017 Por Folhapress 23h:00

A Sony confirmou nesta sexta-feira (25) que "Just Cause 3" estará entre os jogos gratuitos para assinantes do PlayStation Plus, serviço que possibilita a conexão a uma rede para jogar on-line e dá acesso a jogos grátis e com descontos. Em julho, a empresa japonesa fez uma confusão e anunciou o "Just Cause 3" como parte da lista dos jogos que estariam grátis em agosto. O problema é que a gratuidade era válida apenas para os EUA. O game chegou a ficar disponível por algumas horas antes de ser substituído e os jogadores reclamaram. "Recebemos muitos comentários sobre os títulos PlayStation Plus do mês passado, e gostaríamos de deixar bem claro que ouvimos vocês", diz a Sony em comunicado no blog oficial. Os outros jogos que estarão gratuitos em setembro ainda não foram revelados. Até o fim de agosto, assinantes do serviço podem baixar Strike Vector EX e Assassins Creed IV: Black Flag, para PlayStation 4. Além deles, estão disponíveis Super Motherload e Snakeball para PlayStation 3, e Downfell e Level 22 para PS Vita.

