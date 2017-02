TECNOLOGIA Aplicativos para celular podem ser úteis para facilitar a vida dos foliões

O folião pode usar o celular como uma ferramenta para curtir ainda mais o carnaval. A tecnologia ajuda na correria do dia a dia e por que não aproveitar o que ela tem a oferecer também no carnaval? Muitos aplicativos para celular podem ser úteis para facilitar a vida dos foliões. Eles oferecem serviços que vão desde a concentração e horário dos blocos de rua até a localização de banheiros públicos próximos.

Abaixo, foram, selecionados alguns gratuitos e úteis para a folia. Só tome cuidado para não perder o celular, claro. Quando estiver em uma aglomeração, mantenha-o com você em local seguro.

Coloque a fantasia, deixe pronta a maquiagem, separe a garrafinha de água e coloque o celular para carregar!

1. Programação na palma da mão

As cidades com uma programação de carnaval maior têm optado por concentrar informações em aplicativos desenvolvidos pelas prefeituras. Onde você pretende passar o carnaval? No Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife/Olinda, por exemplo, é possível se programar com os apps. Neles é possível conferir as opções para cada dia de folia, além de selecionar as atrações que são sua preferência, para receber informação sobre alterações de percurso ou alertas quando o horário delas estiver próximo.

Um exemplo é o “PE no Carnaval”, o aplicativo está nas mãos de todos os foliões há 5 anos. Além de trazer notícias, curiosidades, telefones úteis, galeria de fotos e mapas interativos, o aplicativo é considerado o mais completo em quesito de programação, onde pode ser visualizado cada evento pela cidade de Olinda, Recife e os Interiores do estado de Pernambuco.

Fique atento: as lojas de aplicativos, em geral, mantém os aplicativos de anos anteriores disponíveis, mas eles têm as datas e programação totalmente diferentes. Por isso, é importante conferir para fazer o download dos aplicativos de 2017.

2. Transporte

Sair para a folia de carro, em geral, é uma cilada em tempos de carnaval. Além da dificuldade que vai ser conseguir estacionar, você não pode nem pensar em pegar o volante se tomar bebidas alcoólicas. Por isso, a melhor opção são os aplicativos de transporte, como o Uber, 99Taxis ou Easytaxi, pelos quais você pode chamar um profissional para te deixar em casa com segurança.

O transporte público também é uma opção: com o app CittaMobi, você pode saber a que horas o seu ônibus vai passar. A ferramenta fornece uma previsão de horário de chegada ao seu ponto baseada na localização em tempo real do ônibus que você deseja pegar. O serviço é gratuito e já está disponível no sistema operacional Android para cidades como São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Juiz de Fora (MG), Maceió (AL), Rio Branco (AC) e Colatina (ES), entre outras.

3. Piriri app

Um grande drama dos foliões de rua é a dificuldade para ir ao banheiro. Há cidades como o Rio de Janeiro e Salvador, que fazem fiscalização e multam quem urinar na rua (na capital carioca, o valor é R$ 170). Se você quer sair do aperto sem perder muito da festa, uma opção é usar o Piriri app. O serviço mostra, com um mapa de arredores feito a partir de sua localização, quais banheiros públicos estão mais próximos. É possível, também, acrescentar banheiros novos a exemplo dos boxes químicos que são colocados nas ruas pelas prefeituras.