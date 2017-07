Internet Acesso de celulares à internet ultrapassa 200 milhões

O número de acessos móveis à internet no país ultrapassou a marca de 200 milhões, de acordo com balanço da Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações). A associação disse que, no mês de junho, o número de acessos nas tecnologias 3G e 4G chegou a 202 milhões. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a Telebrasil, associação que representa as operadoras do setor, ao todo 5.030 municípios já contam com infraestrutura móvel de internet, cobrindo localidades onde moram 98,4% da população brasileira.



Os acessos em 4G apresentaram o maior crescimento, subindo 103% nos últimos 12 meses. A Telebrasil informou que o sinal 4G já chega a 2.654 municípios, atingindo 80,6 milhões de acessos em junho.



No que diz respeito a cobertura 3G, houve a ativação das redes em 226 novos municípios nos últimos 12 meses, alcançando um total de 5.030 municípios. Esse número de cidades ultrapassa em muito a meta que deveria ser cumprida somente em dezembro de 2017, que é de 4.417 municípios", disse a associação.



Segundo a Telebrasil, os dados de junho de 2017 "mostram um total de 229,6 milhões de acessos no país", se consideradas as redes de internet fixa e móvel. "Destes, 27,5 milhões são de acessos fixos de internet, segmento que cresceu 5% desde junho do ano passado, com 1,3 milhão de novos acessos."