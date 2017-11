PECUÁRIA Vacinação antiaftosa em bovinos

começa hoje em MS Meta é vacinar animais com até 24 meses de idade

Com meta de imunizar 8 milhões de bovinos, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) inicia hoje a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no Estado.

A meta é vacinar animais com até 24 meses de idade nas regiões do planalto e de fronteira e, na região do Pantanal, o rebanho dos produtores que optaram pela vacinação só em novembro.

As vacinas devem ser aplicadas no gado de 1º a 30 de novembro nas regiões de fronteira e planalto e o registro deve ser realizado até dia 15 de dezembro. Na região do Pantanal, as vacinas devem ser utilizadas até 15 de dezembro e o registro deve ser realizado até 30 de dezembro.

Nas três regiões, o registro da vacinação deve ser realizado diretamente pelo produtor no site da Iagro ou, em casos específicos e a critério da Iagro, em seus escritórios locais.

Conforme o diretor-presidente da agência, Luciano Chiochetta, os pecuaristas devem aproveitar o manejo para vacinar as fêmeas de três a oito meses contra a brucelose.

DESTAQUE

Mato Grosso do Sul tem se mantido entre os três estados com melhor porcentual de cobertura vacinal do País. O Estado também é destaque nacional pela excelência do serviço oficial de defesa agropecuária.

Aliada ao cumprimento de compromissos, como a identificação individual de todo rebanho da fronteira e ações permanentes de vigilância, a excelência vacinal contribuiu significativamente para a liberação das exportações de carne bovina in natura da região de fronteira para a União Europeia e adesão de MS ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas no Disk Aftosa: 0800 67 9120.