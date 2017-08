Mato Grosso do Sul Mais de mil cabeças de gado morrem

em fazenda e suspeita é de botulismo Pecuarista teve prejuízo de mais de R$ 2 milhões com as mortes

8 AGO 2017 Por BRUNA AQUINO 08h:30

Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal (Iagro), suspeita da doença de botulismo - Divulgação Entre os dias 3 e 5 de agosto, 1.100 cabeças de gado morreram confinadas na Fazenda Marca 7, localizada no município de Ribas do Rio Pardo. Proprietário do rebanho teve prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Segundo informações do Rural News, a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal (Iagro), suspeita da doença de botulismo, mas resultado laboratorial realizado nos animais só será divulgado na semana que vem. Amostras da ração dos animais, que é produzida na própria fazenda, foram encaminhadas para análise no laboratório estadual. Os animais serão enterrados na própria fazenda, onde estavam confinados. A DOENÇA O botulismo ataca o sistema nervoso do animal provocando paralisia motora e o período de incubação é de sete a oito dias. A gravidade da doença está diretamente ligada à quantidade de toxinas que o animal ingere e pode ser dividida em quatro graus como, Super aguda, Aguda, Subaguda e Crônica. Os principais sintomas são anorexia, falta de coordenação e ataxia - perda do controle muscular durante movimentos voluntários. No ser humano, a doença também ataca o sistema nervoso, podendo levar a morte conforme a quantidade de toxina expelida pela bactéria. *Editada às 17h36 para acréscimo de informações.

Leia Também