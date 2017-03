CORREIO RURAL Projeção indica que safra da soja pode chegar a 8,1 toneladas no Estado Número foi divulgado hoje pela Associação dos Produtores de Soja

A safra de soja 2016/2017 em Mato Grosso do Sul tem superado as expectativas. Até a última semana, a projeção da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) era de produção de 7,8 milhões de toneladas do grão no Estado. No entanto, agora, último levantamento indica que volume colhido pode chegar a 8,165 milhões de toneladas.

O número foi divulgado nesta sexta-feira (3) pela entidade com base em dados coletados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio. Em MS, 51,2% da área de soja acompanhada pelo Siga MS já foi colhida.

Aumento na produtividade

Ainda de acordo com o levantamento, neste ciclo a produtividade pode atingir 54 sacas por hectare (sc/ha), sendo que, até então, a entidade projetava produtividade de 51,5 sc/ha. Os mapeamentos realizados até o momento indicam que a área utilizada para cultivo nesta safra foi de 2,5 milhões de hectares.

Os números positivos não se devem, necessariamente, à contribuição do clima. As chuvas que ocorriam nas últimas semanas deram uma trégua e os produtores aproveitaram as condições climáticas favoráveis para conduzir os trabalhos da colheita de forma eficaz e a evolução na última semana foi significativa. No entanto, o aumento na projeção de volume total a ser colhido em Mato Grosso do Sul se deve, principalmente, ao fato de que as áreas têm apresentado bom rendimento, o que gera bons resultados de produtividade.

Avanço na colheita

Até o dia 24 de fevereiro, a região sul apresentava porcentagem média de área colhida mais avançada, com 57%, enquanto a região norte está com 48% e, a região centro, com 36% de sua área colhida. Ainda segundo esse último levantamento, do dia 24, a porcentagem de área colhida no Estado na safra 2016/2017 é superior em aproximadamente 2,4%, em relação à safra 2015/2016 para esta mesma data. A evolução, na última semana, foi de aproximadamente 27,1% para MS, ou seja, cerca de 682.200 hectares foram colhidos neste período.