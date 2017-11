BORRACHA NATURAL Produtores pedem aumento

na alíquota de importação Representantes solicitam que percentual aumente para 14%

Com objetivo de oferecer mais competitividade a produção de borracha natural brasileira, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou nesta quarta-feira (22) apoio de deputados e senadores para que a alíquota de importação do produto seja mantida em 14%, contrariando o percentual atual que é de 4%.

Em 2016, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) elevou a alíquota de 4% para 14%, a fim de estimular a produção nacional e auxiliar o segmento produtivo, porém, somente no período de um ano.

A solicitação da CNA quer evitar prejuízos aos seringueiros que atuam na atividade em território nacional e tem que competir com a borracha importada da Ásia, maior produtor mundial.

De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Silvicultura e Agrossilvicultura da CNA, Walter Rezende, os investimentos feitos pelos heveicultores (que cultivam seringueiras) levam, em média, sete anos para dar retorno.

Além disso, os produtores brasileiros cumprem exigências trabalhistas e ambientais que oneram o custo de produção, enquanto os grupos asiáticos não necessitam cumprir a legislação.

"É uma concorrência desleal porque os preços asiáticos são muito baixos. Sem o aumento do imposto, isso vai incentivar a importação e reduzir os preços no mercado interno. A margem do produtor cai e a expansão da produção brasileira fica limitada", afirmou o representante da comissão.