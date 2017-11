Negócios em Alta Preço do milho sobe pela 2ª vez no semestre e anima mercado Redução na área plantada para o ciclo de verão despertou sinal de alerta entre compradores

Pesquisa semanal divulgada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) divulgou ontem (3), que os preços de comercialização do milho no mercado interno registraram o maior valor no segundo semestre do ano. O preço subiu 3,5% em relação à última semana de outubro, registrando R$ 32,89 reais / saca.

Dentre os fatores que colaboraram para o aumento no preço estão a projeção de redução na área plantada com o milho 1ª safra (chamado milho verão) e a necessidade de reposição dos estoques, por parte dos compradores.

As exportações registraram números controversos já que o volume médio diário embarcado foi de 266,46 mil toneladas nas três primeiras semanas de outubro, uma queda de 9,9%, frente a média de setembro último, mas na comparação com outubro de 2016, a média diária aumentou 383,7% em outubro deste ano.

Com relação a produção, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma redução entre 6,1% e 10,1% na área de milho de verão (primeira safra) no país em 2017/2018, frente a safra passada. Em volume, são de 5,82 milhões a 8,07 milhões de toneladas a menos.

EXPORTAÇÕES E MERCADO FUTURO

Nas principais consultorias que negociam os contratos futuros de milho com vencimento em março/18, os valoresfechados chegaram a R$34,00 (31/10). Ou seja, uma alta de 9,7% até o final do primeiro trimestre de 2018. Por fim, é importante destacar que apesar do viés de alta, os estoques maiores deverão limitar os aumentos de preços na temporada.

A Conab estima 19,10 milhões de toneladas em estoques finais em 2016/2017 e 24,55 milhões de toneladas ao final de 2017/2018. Para uma comparação, em 2015/2016, quando os preços do milho dispararam, os estoques finais foram de 6,99 milhões de toneladas de milho.