Agronegócio Regional Plantio de soja em MS registra mais de 60% da área Última safra registrou produção de 8,3 milhões do grão

O mês de outubro finalizou com mais de 60% da área de soja plantada em Mato Grosso do Sul. Os dados divulgados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS) apontam ainda que a região sul lidera com 71% da área semeada, seguida pelo centro (40,6%) e norte (40,4%).

A safra 2016/17 registrou produção de 8,3 milhões de toneladas e segundo informações da Associação de Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS), a estimativa é aumentar a área plantada em 1,81%, porém, mantendo a produtividade em 54 sacas por hectare.

CENÁRIO REGIONAL

O plantio de grãos de verão da safra 2017/18, que estava atrasado no Paraná até o final de setembro, recuperou a normalidade com o retorno das chuvas em outubro. A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento está prevendo uma colheita de 23,15 milhões de toneladas, volume 8% inferior ao colhido no ano passado.

A estimativa de safra é menor porque os cálculos consideram que os níveis de produtividade das principais lavouras só voltam à normalidade este ano. De acordo com o relatório divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), é difícil repetir o desempenho da safra passada, que registrou produtividades recordes diante de um quadro climático favorável que beneficiou as culturas em todo o País e nos demais países da América do Sul e do Norte. No Brasil foram colhidas mais de 240 milhões de toneladas, que também foi um recorde.