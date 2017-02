Rural Número de abates bate recorde em 2016

e fecha o ano com 177,5 mil cabeças Números foram divulgados por associação

O abate de novilhos precoces avançou 3,6% no ano passado em Mato Grosso do Sul, totalizando 177.590 cabeças. Os dados são da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP) que avalia o desempenho como positivo. Do total de abates 53,8% foram fêmeas e 46,1% de machos. Em 2015 foram abatidos 171,3 mil, superando ainda 2014 que fechou em 143,9 mil animais.

A maior concentração ocorreu nos meses de janeiro, agosto e novembro. No mês de novembro, por exemplo, época em que o gado sai do confinamento foram abatidas 19,5 mil cabeças.

Conforme o presidente da Novilho, Nedson Rodrigues o trabalho realizado junto aos associados e parceiros contribuiu para este cenário. “O trabalho que a associação oferece aos seus associados, não só na parte financeira, mas com suas parcerias, serviços técnicos de qualidade voltados para dentro da porteira, como cursos, capacitação de equipe, implantação do BPA, entre outros, foram fundametais para essa conquista que nos fortalece e nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, enfatizou.

Com mais de 400 associados, a Novilho Precoce realiza visitas técnicas as propriedades, oferecendo suporte necessário ao produtor, além de acompanhar todos os abates junto ao frigorífico.

Atualmente, a entidade tem como parceiros o Carrefour, fornecendo animais com certificado de Garantia de Origem; Walmart, fornecendo animais nobres para a marca própria “Casa da Carne” e com as indústrias JBS e Naturafrig.