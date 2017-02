ABRINDO MERCADO MS recebe missão da Malásia para

renovar autorização de exportadores País importa cerca de 250 mil cabeças/ano de bovinos vivos

Por ROSANA SIQUEIRA, COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Uma missão de oito veterinários da Malásia está no Brasil para auditar plantas frigoríficas e duas fábricas de farinhas de origem animal em dez estados, entre eles Mato Grosso do Sul.

O grupo vai renovar a autorização dessas unidades para que continuem a exportar farinhas, carne congelada de bovinos e de aves àquele país.

Serão visitados estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Serão 15 unidades de produção visitadas até o próximo dia 16.

Em novembro, uma missão veterinária da Malásia visitou o Pará – principal exportador de gado em pé do Brasil - para habilitar propriedades a exportarem os animais para o mercado malaio.

Existe a perspectiva de que a Malásia compre também búfalos e ovinos do Brasil, em função das condições sanitárias oferecidas. A Malásia busca diversificar seus fornecedores de gado vivo. Hoje, os malaios importam cerca de 250 mil cabeças/ano de bovinos vivos.

Leia mais de agronegócio no suplemento Rural, do jornal Correio do Estado.