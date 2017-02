PROPÕE MUDANÇAS Ministro quer mudar regulamento

aos produtores de carne Projeto foi enviado à Casa Civil para análise do Riispoa

O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Riispoa) prevê normas de inspeção industrial e sanitária de recebimento, manipulação, transformação, elaboração e preparo de produtos.

Com a promessa de facilitar a vida do produtor de carne brasileiro, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, enviou à Casa Civil da Presidência da República sugestões de mudanças no Riispoa.

Muitas das alterações, de acordo com informações do MAPA, são relativas à carne. As mudanças não foram informadas pelo ministro.

Maggi defendeu o programa Agro+, programa de desburocratização do setor lançado no ano passado pelo MAPA e que terá uma versão local em São Paulo a partir do dia 20 deste mês, durante a reunião comemorativa de 10 anos do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), órgão técnico da Fiesp, em São Paulo (SP).

No encontro, o presidente do conselho, Jacyr Costa, declarou serem muito importantes as missões internacionais de Maggi e que “se, continuarem nesse ritmo, o Brasil conseguirá atingir os 10% do comércio mundial antes do prazo de cinco anos.”

Blairo Maggi observa que o volume das exportações tem crescido, mas os valores não têm sido maiores, em função do comportamento dos preços no mercado externo.

Segundo o ministro, existem cerca de 600 negociações com outros países em andamento, dependendo ainda de regras e de questões fitossanitárias. Disse ser necessário identificar setores com potencial de crescimento, como o de pescados, e também agregar maior valor aos produtos.