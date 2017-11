Exportações brasileiras Japão anuncia retomada da importação de lácteos Entre as exigências do país asiático está certificado de área livre de aftosa

O setor lácteo brasileiro celebra importante vitória, com a notícia divulgada pela Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no último dia 1º de novembro. As exportações dos produtos brasileiros para o Japão foram retomadas apos dois anos de negociações.

Entre as exigencias dos compradores estão que os produtos adquiridos sejam produzidos em áreas livres da febre aftosa, com e sem vacinação. A notícia é importante para o mercado brasileiro visto que o Japão é o sétimo importador mundial de lácteos.

Ano passado o país asiático comprou aproximadamente 62 mil toneladas de soro de leite em pó, 13 mil toneladas de manteiga, 258 mil toneladas de queijos e 201,5 mil toneladas de outros derivados: leite em pó desnatado, caseína, caseinatos, lactose, etc).

Segundo o secretário de Relações Internacionais do Mapa, Odilson Ribeiro e Silva, “para o setor de lácteos, que está iniciando sua entrada no mercado internacional, o Japão é um cliente muito importante pelo grande potencial de consumo e pelo grau de exigência que tem, demonstrando a capacidade do Brasil de atender estas exigências”.