Rural Informatização avança no campo

e melhora gestão no agronegócio

Cada vez mais, a informática e as novas tecnologias avançam no agronegócio. Sempre com o objetivo de melhorar a gestão, modernizar a administração dos negócios, numa área que tradicionalmente foi tocada de forma conservadora e tradicional. E é justamente, por isso, que é preciso correr com a modernidade.

Por meio de aparelhos móveis conectados à internet, o setor rural tem focado em inovação, oportunidades e informações aos produtores, empresários e outros personagens ligados ao mercado agropecuário.

Chega ao mercado mais uma modernidade justamente porque mostrou a facilidade desses sistemas estreitarem relações seguras e efetivas.

A novidade nesse área é o aplicativo Pecuarista. Segundo Nerone Maiolino Junior, diretor da empresa que criou a novidade, a partir de agora, o futuro estará sempre na palma da mão do agropecuarista. “Cada vez mais os filhos irão herdar os negócios da família. Essa geração está cada vez mais antenada em novas tecnologias”, afirma.

Ele diz também que a segurança nas negociações do campo, somada à agilidade, é o maior desafio dos desenvolvedores desses sistemas e uma das razões para a criação do Pecuarista – o aplicativo do fazendeiro.

O Pecuarista é o intermediário entre compradores e vendedores de todo o País, dando maior confiabilidade nestas operações comerciais. O desenvolvimento dessa ferramenta móvel demanda necessidades reais do setor que, mesmo diante da crise econômica, permanece investindo e acreditando na força do campo e nas mudanças das relações de negócios. Na prática, esse aplicativo é uma ferramenta de negociação de produtos e serviços tanto da agricultura quanto da pecuária.

Disponibilizado gratuitamente para os sistemas operacionais Android e IOS, o aplicativo Pecuarista permite que os anúncios de compra e venda sejam especificados por categorias, facilitando a procura pelos interessados.

No aplicativo, o usuário poderá optar por anúncios de compra e venda de acordo com seu interesse: bovinos, equinos, implementos agrícolas, pequenos animais, produtos e serviços. A visualização das informações pode ser feita através da busca avançada com detalhes do vendedor, envio de propostas, acesso a links úteis; entre outras funcionalidades.

O aplicativo supre a expectativa no meio rural, de acordo com Nerone Maiolino Junior, pelo fato de o sistema ter sido um grande anseio da classe agropecuária. “O aplicativo Pecuarista traduz as necessidades de o produtor estar conectado em um novo mundo, onde a velocidade dos negócios é fundamental para o desenvolvimento e lucratividade”, diz.