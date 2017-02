MELHORES RESULTADOS Indústria de biodiesel prevê

recuperação de 20% em 2017 Mato Grosso do Sul tem em Três Lagoas uma unidade produtora da Cargill

A produção brasileira de biodiesel deverá crescer quase 20% em 2017 ante o ano anterior, com o aumento da mistura no diesel comum e uma esperada recuperação econômica do país, disse à Reuters o diretor-superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), Donizete Tokarski.

A expectativa da indústria é produzir 4,5 bilhões de litros este ano, ante os 3,8 bilhões produzidos em 2016, quando o país registrou recuo de 2,6 por cento, primeira queda anual da produção de biodiesel da história, devido à desaceleração econômica.

“A economia (brasileira) fez reduzir a produção de biodiesel (em 2016) e os produtores não queriam. A nossa capacidade instalada é muito superior ao que estamos produzindo”, afirmou Tokarski.

Segundo os últimos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a capacidade instalada de produção de biodiesel autorizada a operar comercialmente era de 7,3 bilhões de litros por ano, em novembro de 2016.

Em Três Lagoas, a Cargill tem uma fábrica de produção de biodiesel com capacidade produtiva de 200 mil toneladas/ano e adquire a matéria-prima por meio de programa de agricultura famíliar da empresa.