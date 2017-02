Comercialização Governo libera R$ 100 milhões

para leilões de trigo Serão ofertadas 150 mil toneladas no RSl e 100 mil toneladas no PR

O Governo Federal autorizou na sexta-feira (17) aumento de R$ 100 milhões para apoio à comercialização de trigo. Em novembro do ano passado, foram R$ 150 milhões.

Com isso, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai realizar na próxima sexta-feira (24), leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro) e do Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) para o trigo em grãos, da safra 2016/17.

Para o Pepro serão ofertadas 120 mil toneladas no Rio Grande do Sul e 50 mil toneladas no Paraná. Já de PEP, a oferta será de 30 mil toneladas do trigo gaúcho e 50 mil toneladas no Paraná. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

