Rural Gás gerado a partir do esterco

de frango move carros e trator Experiência no Paraná é exemplo para outras regiões

Localizada no município de Santa Helena, região oeste do Paraná, a propriedade rural do produtor André Haacke se tornou exemplo de desenvolvimento sustentável - com grande potencial de ser replicado em Mato Grosso do Sul. Lá, biodigestor instalado há três anos transformou o despejo de dejetos animais, que antes eram problema, em solução ambiental. O material ganhou destinação adequada e agora produz biogás capaz de abastecer uma frota com mais de 50 veículos e ainda alimentar gerador de energia.

André, administrador da granja com média anual de 84 mil aves poedeiras, mantém cerca de 550 cabeças de gado confinado e planta dez alqueires de milho e aveia, utilizados na alimentação das criações. A partir de 2011, quando a produtividade aumentou significativamente, ele se viu diante do desafio de lidar com 100 metros cúbicos de esterco por dia. “Não podia jogar no pasto, pois os vizinhos reclamavam do mau cheiro”.

Diante do impasse, o produtor consultou especialistas e, incentivado a instalar o biodigestor em um projeto experimental, teve apoio das empresas Cibiogás Energia Renovável, Itaipu Binacional, New Holland e Copel (Concessionária de Energia Elétrica do Paraná).

