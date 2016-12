RURAL Primeiro caso de ferrugem asiática é registrado em Mato Grosso do Sul Caso foi registrado no município de Amambai, região de fronteira

Mato Grosso do Sul registra o primeiro relato de ferrugem asiática da soja em lavoura comercial. Com esse registro, sobe para quatro o número de focos da doença no Brasil, na safra 2016/2017. São dois focos em São Paulo e um no Paraná.

O caso de ferrugem em Amambai (MS) foi feito pelo pesquisador José Fernando J. Grigolli, da Fundação MS. Segundo ele, a lavoura fica na região de fronteira do Estado, onde a soja foi semeada em grandes áreas, logo após o final do vazio sanitário, e o regime de chuvas foi regular. Por isso, os produtores devem intensificar o monitoramento ou para proteger as lavouras com fungicidas, dependendo da fase da desenvolvimento da cultura.

Além disso, o Consórcio Antiferrugem – via pelo pesquisador Alan Cordeiro Vaz, da Fundação ABC - registrou em Itaberá (SP) o segundo relato de ferrugem em lavoura comercial, em São Paulo. O relato das ocorrências são realizados por laboratórios credenciados e podem ser acompanhados pelo site do Consórcio. (www.consorcioantiferrugem.net).

O FUNGO

A ferrugem asiática da soja é uma doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi (Sydow & P. Sydow), que precisa do hospedeiro vivo para obter seu alimento. A ferrugem asiática se constitui em um dos principais problemas fitossanitários da cultura.