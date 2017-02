EVENTO Feira Florestal deve movimentar

R$ 60 milhões em Três Lagoas Previsão é que 13 mil pessoas passem pela edição deste ano

A organização da 3ª edição da feira florestal deverá movimentar R$ 60 milhões. O evento acontecerá em Três Lagoas.

O volume de negócios é semelhante ao registrado em 2015, quando ocorreu a última edição da feira. Em nota, a organização do evento informou que, neste ano, o evento será realizado entre os dias 28 e 30 de março e deverá receber em torno de 13 mil visitantes.

“A região de Três Lagoas é, na atualidade, a de maior expansão florestal do país. Há, ainda, muitas oportunidades para serem aproveitadas. A feira está sendo organizada para estabelecer um ambiente de interação, conhecimento e negócios", ressaltou Robson Trevisan, diretor do Painel Florestal, empresa realizadora do evento.

A Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS) prevê que, neste ano, o Estado atingirá a marca de um milhão de hectares de florestas de eucaliptos plantadas – o maior crescimento será registrado na região Leste, onde estão instaladas as duas fábricas de celulose, da Fibria e Eldorado Brasil.

Quatro eventos técnicos, três encontros e duas rodadas de negócios estão contemplados na programação. Os interessados já podem se inscrever por meio do portal, onde a programação completa está disponível.