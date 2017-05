balança positiva Exportação de açúcar cresce 6% em

abril ante mesmo mês de 2016

O Brasil exportou em abril 1,621 milhão de toneladas de açúcar bruto e refinado, 1,5% mais que as 1,596 milhão de toneladas embarcadas em março e 6% acima das 1,528 milhão de toneladas registradas em igual mês de 2016.

Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) divulgados nesta terça-feira (2/5) mostram que do total embarcado no mês passado 1,124 milhão de toneladas foram de açúcar demerara e 497 mil toneladas de refinado.

Os dados consideram os 18 dias úteis de abril, mês em que houve dois feriados, o de Páscoa e o de Tiradentes.

A receita obtida com a exportação total de açúcar em abril último foi de US$ 723,7 milhões, 1,5% menor que a registrada em março (US$ 734,8 milhões), mas 48,7% superior à de abril de 2016, de US$ 486,4 milhões.

No acumulado de 2017, o volume exportado atinge 7,253 milhões de toneladas (-7%), com receita de US$ 3,203 bilhões (+49,6%).