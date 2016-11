troca experiências Universitários de medicina veterinária

da Bolívia visitam Embrapa Corumbá Estudantes conheceram criação de jacaré e de gado para abate

Mais de 70 universitários do curso de medicina veterinária da Universidad de Aquino Bolivia e da Universidad Evangélica Boliviana puderam conhecer de perto as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Pantanal, em Corumbá.

Em três dias de programação, os estudantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos sobre a pecuária sustentável praticada na região. A Bolívia tem uma área alagável semelhante, chamada de Pantanal de Beni. As duas universidades ficam em Santa Cruz de la Sierra.

Os alunos chegaram na tarde do dia 22, e a programação técnica começou na manhã seguinte. No auditório da Embrapa Pantanal acompanharam palestras sobre mudanças climáticas, o papel ecológico da pecuária no Pantanal, a intensificação sustentável no Pantanal, dentre outras.

No dia seguinte o grupo visitou as instalações da Caimasul, local dedicado à criação comercial de jacarés em cativeiro. No local, os estudantes puderam conhecer a criação e tirar dúvidas sobre o manejo e o abate, que deve começar no início de 2017.

Além disso, fizeram passeio no barco Pérola do Pantanal e acompanharam palestras sobre o rio Paraguai e o Pantanal.

FAZENDAS

Na sexta, 25, o grupo dirigiu-se a duas fazendas pantaneiras para conhecer os trabalhos de pesquisa da Embrapa Pantanal e outras possibilidades de geração de renda na região.

Os universitários também conheceram a fazenda São João, estruturada para o ecoturismo. Caminharam em trilhas ecológicas, viram emas, araras azuis, bugios, veados campeiros, cervos e outros animais da fauna pantaneira.