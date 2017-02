CODESUL Encontro de governadores no Paraná terá mais de R$ 50 mi em contratos assinados Reinaldo Azambuja participa de primeira reunião de conselho

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa amanhã (8) do primeiro encontro de governadores do Conselho do Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) em 2017, na cidade de Cascavel (PR).

Durante o encontro, que acontece dentro da Show Rural 2017, serão assinados contratos de mais de R$ 50 milhões do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com empresas e produtores rurais, que também beneficiam produtores de Mato Grosso do Sul.

Os financiamentos atendem setores da economia de engenharia, alimentação, máquinas agrícolas, serviços, armazenagem e cooperativista.

Estarão presentes os governadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, diretores do BRDE e o governador de Tucumán (Argentina) e presidente da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano (Zicosur), Juan Luis Manzur. A Zicosur é o bloco econômico que reúne seis países da América Latina, que são Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.

Acompanham o governador Reinaldo Azambuja o secretário de Governo, Eduardo Riedel, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mocchi.