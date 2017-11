Safra 2017/2018 Embarques de soja aumentaram 21% em relação a 2016 Faturamento obtido com as negociações de soja somaram US$ 1,05 bilhão

As exportações de soja em Mato Grosso do Sul totalizaram 3,48 milhões de toneladas, no período de janeiro a outubro deste ano. O resultado obtido até o momento é 21% maior do que o volume comercializado em todo período de 2016, contribuindo assim para o equilibrio economico do mercado regional e nacional.

Em relação ao próximo ciclo de soja 2017/2018, a estimativa é de que área plantada alcance 2,5 milhões de hectares e o volume produzido supere 8 milhões de toneladas, reforça o boletim técnico publicado pelo Sistema Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

“A demanda aquecida pela soja no mercado internacional e o dólar ao redor de R$ 3,20 mantendo nossa competividade, resultaram no aumento das negociações com outros países”, destaca o analista de economia do Sistema Famasul, Luiz Gama.

A receita das vendas atingiu, no mesmo intervalo, US$ 1,30 bilhão, com alta de 23,6% em relação a todo ano de 2016, quando o faturamento obtido com as negociações de soja somaram US$ 1,05 bilhão.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

De acordo com os dados da Secex – Secretaria de Comercio Exterior, revelam que, em nível de Brasil, foram exportadas 63,6 milhões de toneladas também entre janeiro e outubro, com incremento de 23,4% no comparativo com 2016.

A China foi o principal destino das exportações de soja em grão de MS de janeiro a outubro deste ano, respondendo por US$ 1,06 bilhão, ou 81,4% do total. O porto de Paranaguá – PR com 36,98% do total das receitas com exportação foi a principal porta de saída da soja em grão sul-mato-grossense de janeiro a outubro desde ano.

MONITORAMENTO

Conforme relatório divulgado pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), o plantio da oleaginosa chegou a 86,4% da área disponibilizada. A região mais adiantada é a sul com 91,1% da semeadura concluída, seguida do norte com 78,1%.