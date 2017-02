atua em três lagoas Eldorado Brasil aumenta preço

de celulose de eucalipto

A Eldorado Brasil anunciou nesta quarta-feira (15) um novo reajuste de US$ 30 no preço da tonelada de sua celulose branqueada de eucalipto a partir de 1º de março.

Com isso, o preço de lista passará a US$ 740 dólares por tonelada na Europa, US$ 630 por tonelada na China e US$ 920 por tonelada na América do Norte.

Na segunda-feira, a Suzano Papel e Celulose e a Fibria haviam anunciado reajustes de preços também a partir de 1º de março, dado o ambiente global mais favorável em termos de demanda, com destaque para China.

A Eldorado Brasil tem unidade industrial em Três Lagoas e também em Andradina (SP). A Fibria também atua em Três Lagoas, que concentra a indústria de celulose no Estado.

Leia mais sobre agronegócio no suplemento Correio Rural, do Correio do Estado.