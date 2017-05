grãos Dólar em alta puxa em até 11% preço

da soja e 2,5% do milho em MS Vendas antecipadas evoluíram após 45 dias travadas no Estado

Após permanecerem travadas ao longo dos últimos 45 dias, vendas antecipadas da soja e do milho safrinha em Mato Grosso do Sul devem ganhar impulso, nesta reta final de maio, em decorrência da forte alta do dólar, registrada na semana passada.

De acordo com o último relatório de cotações do Sistema Famasul, somente nos primeiros quinze dias deste mês o preço da soja disparou 11% no Estado, saindo de R$ 54,00 para R$ 60,00; para o milho, o crescimento foi de 2,5%, passando de R$ 20,50 para R$ 21,00.

Porém, a projeção é de que os preços tenham atingido patamares ainda maiores na semana encerrada na sexta-feira.

O próximo relatório só deve ser divulgado nesta semana. Espera-se que somente dentro do intervalo de uma semana seja possível ter maior clareza de como o mercado se comportará.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.