Rural Pastagens, plataformas eletrônicas e carne

de qualidade são atrações da Dinapec Evento começa no dia 8 de março, na Capital

A 12º edição da Dinâmica Agropecuária (Dinapec), na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, trará uma série de novidades e produtos lançados. A abertura do evento será nesta quarta-feira, às 8 horas, no Auditório Nelore. Durante a Dinapec, serão apresentadas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e instituições parceiras.

Para conhecimento dos interessados, especialmente dos produtores que deverão vir do interior do Estado para conhecer as novidades deste ano do evento, o Correio Rural apresenta aqui algumas das atrações importantes.

OS LANÇAMENTOS

Além da BRS Quênia, que o Correio Rural traz hoje como matéria de capa, na Dinapec, vai ser apresentada outra cultivar híbrida, a BRS RB 331 Ipyporã: resultado de cruzamento entre Brachiaria ruziziensis e Brachiaria brizantha, realizado em 1992, na Embrapa Gado de Corte. Em 2017, está sendo liberada para comercialização pela Embrapa, em parceria com a Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto).

Entra no mercado para suprir a demanda por uma cultivar de braquiária de boa produtividade e manejo relativamente fácil, porém, com alto grau de resistência à cigarrinha da cana do gênero Mahanarva, principal praga de pastagens do tipo no Brasil, além de apresentar resistência às cigarrinhas típicas de pastagem dos gêneros Deois e Notozulia. Foi selecionada com base em produtividade, vigor, adaptação a solos do Cerrado, resistência por antibiose à cigarrinha-das-pastagens e à Mahanarva, produção de sementes, alto teor de folhas e excelente valor nutritivo.

– Novo modelo da régua de manejo de pastagem: a primeira versão da régua foi lançada em 2012. De lá para cá, novos capins foram lançados e o manejo de alguns evoluiu, assim, a nova régua incorpora as inovações da pesquisa para manter o pecuarista sempre atualizado. O instrumento é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa com a finalidade de auxiliar no manejo correto da pastagem, visando aumento da produtividade e maior durabilidade do pasto.

– App Pasto Certo: plataforma eletrônica de software composta por uma ferramenta Web e outra Mobile (aplicativo) que permite o acesso, de forma rápida e integrada, às características das principais cultivares de forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa e outras de domínio público. O aplicativo contribuirá para identificar e diferenciar cultivares, informar as principais recomendações e restrições, auxiliar e sugerir a escolha de cultivares a serem utilizadas com base em critérios técnicos pré-definidos e aproximar os usuários dos vendedores de sementes e tecnologias da Embrapa.

– Aplicação em Excell CustoBov: um novo aplicativo desenvolvido para facilitar a administração das fazendas de gado de corte no Brasil, visando contribuir para a elevação da rentabilidade da atividade. A principal funcionalidade é controlar os custos de produção da bovinocultura e as margens que refletem em seu desempenho econômico.

*A reportagem completa está na edição de hoje do suplemento Rural.