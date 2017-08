Felpuda

Ainda dizem por aí que evento em cidade do interior de Mato Grosso do Sul contou com número exagerado de “turistas”, que teriam embarcado em, digamos assim, “caravana da alegria”. Aliás, segundo “bateram” línguas maldosas, havia mais servidores designados para as chamadas “tarefas aleatórias” do que visitantes. Tem gente ansiosa que só aguardando a lista de prestação de contas. Sei não... Ester Figueiredo