agricultura Custo do milho em MS supera

em R$ 200 renda ao produtor Valor médio de produção por hectare ficou em R$ 2 mil e lucro, R$ 1,8 mil

Produtor rural de Mato Grosso do Sul desembolsou em média R$ 2.000,00 por hectare para cultivar o milho safrinha no Estado neste ano, mas só deverá receber R$ 1.800,00 de receita.

Já para a soja, o custo de produção com a oleaginosa ficou em R$ 3.000,00 e a expectativa de receita é de R$ 3.100,00.

Os dados são do Mapeamento da Economia Agrícola de Mato Grosso do Sul- Safra 2016/2017 e foram apresentados ontem pela Associação de Produtores de Soja do Estado (Aprosoja-MS).

Realizado em parceria com o Sistema Famasul, Embrapa Agropecuária Oeste, Governo do Estado, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e sindicatos rurais, o levantamento foi elaborado entre setembro do ano passado e abril deste ano em 14 municípios sul-mato-grossenses, que representam em torno de 60% da área e da produção de soja e milho do Estado.

