45% maior Condições favoráveis criam boa

expectativa para safra de milho Técnicos fizeram análise no solo e nas plantas pelo Estado

Circular técnica do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS) indicou que as condições para as lavouras de milho na 2ª safra de 2016/2017 são "ótimas". O levantamento foi divulgado hoje pela Associação dos Produtores de Soja de MS (Aposoja/MS). Essas condições elevam a expectativa de 45,5% de aumento na produtividade.

"Até a 4ª semana de abril, quando técnicos do Siga MS visitaram propriedades rurais em todo o Estado, os níveis de chuva e umidade no solo estavam altamente propícios para o bom desenvolvimento do cereal", informou nota.

O analista de grãos do Sistema Famasul, Leonardo Carlotto, explicou que tanto as condições como a qualidade das plantas na safra atual estão mais favoráveis do que no mesmo período do ano passado. "Em algumas regiões, o índice de biomassa, que indica essas condições, é até maior que a média histórica", apontou o técnico.

O estudo mostrou que no sul do Estado choveu 200 milímetros a menos e no centro-norte, houve 100 milímetros a menos de índice pluviométrico na comparação com a média história das regiões. Contudo, como a água está caindo de forma mais bem distribuída, isso contribui para a safra.

Os dados estão também disponíveis na internet, no site a associação, na aba SigaWeb.

ESTIMATIVA PRODUÇÃO

Para o milho 2ª safra 2016/2017, a estimativa da Aprosoja/MS é que o Estado tenha área plantada de 1,800 milhão de hectares, sendo a projeção de volume de produção de 9,180 milhões de toneladas. A expectativa é alcançar produtividade média de 85 sacas/ha.

"O número estimado de produtividade é 45,5% superior ao efetivamente alcançado na 2ª safra do ano passado, quando houve quebra na produção de milho devido a questões climáticas. Em 2016, a produtividade média do Estado foi de 58,4 sc/ha", divulgou a Aprosoja/MS