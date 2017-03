CORREIO RURAL Conab vai contratar mais frete para transporte de milho

Mais um leilão para contratação de frete de milho será realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no dia 15 deste mês. A operação visa a remoção de milho em grãos dos estoques públicos, armazenado em Mato Grosso, para abastecimento do Programa de Vendas em Balcão em diversos estados.

Um total de 33,7 mil toneladas do produto, oriundo da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e de Contratos de Opção, vão estar no pregão (Aviso 49) da próxima quarta-feira (15) e deverá ser transportada de Sorriso (MT) para Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Goiás e Distrito Federal. Os 10 lotes definidos no edital têm volumes que variam de 250 a 500 toneladas cada um.

Entre as exigências para interessados participarem do pregão estão a filiação a uma bolsa de mercadoria e a situação regular em cadastros de fornecedores, de créditos do setor público, no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi), além de se encontrarem adimplentes com a Justiça do Trabalho.

Na última quinta-feira (2), a Companhia contratou, também por meio de leilão, frete para remoção de 30,9 mil toneladas do milho de Mato Grosso para os estados do AM, CE, MA, PA, PE, RN, RO, RR, TO.

