Agricultura brasileira Complexo soja impulsiona

exportações em 39,9% Só em outubro faturamento chegou a US$ 8 bilhões com embarques

As exportações brasileiras do setor agropecuário registraram rendimento total de US$ 8 bilhões no mes de outubro, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic), na última sexta-feira (10).

O valor é 39,9% maior do que o verificado no mesmo período do ano passado e os embarques foram puxados também pelo "complexo soja": grãos, farelo e óleo. A principal contribuição veio da colheita recorde da oleaginosa na safra 2016/2017, mantendo o fluxo de vendas aquecido em outubro (estoque) ainda que menor que nos meses anteriores.

Enquanto isso, as importações do setor diminuiram 5,5% totalizando US$ 1,1 bilhão, o que elevou o superávit nacional em 52%, ou US$ 6,9 bilhões.

Para o setor de carnes, o período também foi positivo, registrando um aumento de 24,4% em relação a outubro do ano passado, mesmo com os efeitos negativos decorrentes da Operação Carne Fraca, em março deste ano. O valor comercializado chegou a US$ 1,4 bilhão.

Dois segmentos que vem demonstrando crescimento continuo, consolidando espaço no comércio internacional são os setores sucroenergético com exportações de açúcar e etanol totalizando US$ 1,1 bilhão e os produtos florestais, atingindo US$ 1 bilhão.