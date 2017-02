CENÁRIO RUIM Com vendas fracas e frigoríficos

em férias, mercado da carne segue em baixa

Por DA REDAÇÃO, COM SCOTT CONSULTORIA

O viés de baixa no mercado do boi gordo vem ganhando forma nos últimos dias. Aos poucos, os animais a pasto vão chegando ao mercado e intensificando as pressões de baixa.

Após o período de pagamentos de salários, onde a expectativa de melhora de demanda que não se confirmou, o momento é de precaução nos frigoríficos, que têm evitado comprar matéria-prima cara.

Segundo levantamento de preço da Scot Consultoria, a carne sem osso entrou na quinta semana de queda. No acumulado do ano a perda é de 5,7% na cotação.

Ainda assim, as indústrias conseguem manter as margens de comercialização historicamente positivas, evitando a formação de estoques.

“O grande problema das indústrias é imprimir giro”, destaca o analista da Scot, Alex Santos Lopes. Diante desse cenário, aumentaram os rumores de indústrias em São Paulo com a intenção de dar férias coletivas em fevereiro.

De acordo com Lopes, algumas ainda estão apenas na especulação, mas já há confirmação de unidades paralisadas.

"Considerando os fundamentos, podemos dizer que a cadeia como um todo está sujeita a essa estratégia, não só São Paulo”, alerta Lopes.

Também em função do mercado baixista, alguns pecuaristas tem adotado a estratégia de retenção dos animais, na tentativa de melhorar os preços.

Porém, Lopes ressalta que esse abordagem pode ser arriscada em função da diminuição de giro do estoque de gados e aumento nos custos de produção, sem a garantia de recuperação do mercado nos próximos meses.

“Também existe o risco de concentração de oferta em maio, onde entra o período de seca. Além disso, também começamos a perceber mais fêmeas nas escalas abate que devem se intensificar em março”, acrescenta o analista. Assim, fazer média de preço é sempre positivo, lembra Lopes.

