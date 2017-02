Recorde Colheita da soja deve atingir 7,81 milhões de toneladas neste ano Levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento

Mato Grosso do Sul deve colher 7,817 milhões de toneladas de soja neste ano. A safra 2016/2017, recorde, é 8% superior à do ano passado, quando a produção havia sido de 7,241 milhões de toneladas. Conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área plantada é de 2,521 milhões de hectares, 3,8% a mais em comparação à safra anterior.

O novo levantamento apontou variação na produtividade na lavoura em relação à projeção anterior. Até dezembro do ano passado, quando fora lançado o último levantamento, a projeção era de uma produtividade de 3,120 mil quilos por hectare, 4,7% a mais em relação à safra anterior (2,980 mil kg/ha). Na atualização, esse incremento foi corrigido para 4% - a projeção é de uma produtividade de 3,1 mil quilos por hectare.

A colheita da soja foi iniciada na segunda quinzena de janeiro. Desde então, segundo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), ferramenta da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), havia avançado 5,4% das lavouras até o dia 3 de fevereiro. O volume colhido, porém, é 8% inferior ao mesmo período registrado no mesmo período do ano passado.

Conforme análise da Aprosoja MS, a evolução da colheita da soja sofreu a interferência das chuvas nas última semanas. “As precipitações pluviométricas dificultam a rotina, não só de produtores rurais que já iniciaram os trabalhos e precisaram interromper a atividade das máquinas temporariamente, mas também a rotina daqueles que ainda aguardam a umidade adequada para iniciar a colheita”, concluiu.

A região Sul do Estado é que está mais adiantada, com 6,8% de área colhida. Já a região Norte havia registrado, até a semana passada, 3,9% de área colhida e a central, somente 2,5%. Ainda segundo a Aprosoja MS, as cidades com colheita mais avançada são: Douradina, Fátima do Sul, Sete Quedas e Vicentina, na região Sul do Estado, com 14% da área colhida. No Norte, Costa Rica se destaca com 10% da lavoura colhida e, no Centro, Campo Grande, com 4%.

Em todo o País,a projeção é de crescimento de 10,6% na produção de soja, podendo atingir o recorde de 105,6 milhões de toneladas, e ampliação de 1,6% na área.