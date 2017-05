MATO GROSSO DO SUL Chuvas regulares beneficiam

milho e safrinha será recorde Rendimento previsto é de 9,2 milhões de toneladas

Chuva em boa quantidade e distribuição regular no mês de maio vêm conferindo aos solos da região sul do Estado as condições ideais de umidade para o desenvolvimento do milho safrinha.

A produção deve ser colhida no fim da segunda quinzena de junho, totalizando uma safra recorde de 9,2 milhões de toneladas do produto em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Embrapa Agropecuária Oeste, choveu em Dourados nos primeiros quinze dias deste mês 51 milímetros, o equivalente a 47% da média histórica para o período (108 milímetros).

Para Rio Brilhante, outro grande município produtor do cereal também monitorado pela instituição de pesquisa, a precipitação acumulada chega a 44 milímetros (37% da média histórica, de 117 mm).

Já em Ivinhema, choveu em 15 dias 67 milímetros, precipitação que também deixou os solos daquela região em condições ideais de umidade, conforme o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Carlos Ricardo Fietz.

*Leia reportagem, de Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.