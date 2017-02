TROCA Bolívia busca experiência brasileira

no apoio à agricultura familiar Conab fará mais de um reunião no país vizinho

Por ROSANA SIQUEIRA, COM ASSESSORIA

As políticas implementadas pelo governo brasileiro para o fortalecimento da agricultura familiar deverão ajudar a Bolívia a fomentar o desenvolvimento rural da região. O país vizinho tem 80% da agricultura com base na estrutura familiar.

Em reunião técnica realizada naquele país na última semana, ficou acertado que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) capacitará o governo boliviano para ações de apoio aos pequenos produtores.

A expectativa é de que o projeto tenha início ainda neste semestre, com duração de até dois anos.

O acordo prevê ao menos outras duas visitas à Bolívia - uma para fazer o diagnóstico da realidade local e outra para capacitação dos profissionais bolivianos.

Desde a implantação do PAA, em 2003, até 2015, a Conab já investiu R$ 3,6 bilhões de reais no apoio à comercialização da produção 2,5 milhões de toneladas de alimentos produzidos por mais de 400 mil famílias de pequenos agricultores.

De Mato Grosso do Sul, estado vizinho da Bolívia, a agricultura familiar recebeu, ano passado, R$ 15 milhões de investimento do Governo do Estado. Esse dinheiro foi injetado principalmente para promover a produção local de hortifrúti.

Em cidades próximas de Corumbá, do lado brasilieros, os bolivianos são reconhecidos pela venda de frutas e verduras.